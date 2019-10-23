Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов

Меньше недели назад рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Выписавшись из роддома, красотка без стеснения продемонстрировала, как выглядит ее фигура.

20 октября Анастасию Решетову с новорожденным сыном Ратмиром выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьи встречали мать артиста Симона, его дочь от прошлых отношений, пятилетняя Алиса, брат Артем, а также папа и сестра новоиспеченной мамочки. Как рассказала Решетова в своем Инстаграм-аккаунте, первая ночь малыша дома прошла отлично. Ребенок был спокоен. Однако модель не стала скрывать, что чувствует усталость и хочет спать.

Тем не менее, став матерью, Анастасия Решентова не забывает о прочих своих обязанностях. Так, видимо, между кормлениями подруга Тимати умудряется рекламировать одежду для новорожденных и заниматься собой. Хотя в этом аспекте красотка понимает, что предстоит трудная работа. Так, Решетова в "Сторис" опубликовала короткий ролик, в котором без прикрас показала фигуру после родов.

Анастасия дала понять, что до модельных параметров ей еще очень далеко. Проблема усугубляется тем, что пока заниматься спортом нельзя, ведь прошло еще слишком мало времени. Их с Тимати малышу еще нет и недели. Тем не менее, Решетова уже продумала, что ей надо сделать, чтобы вернуть былые формы. "Осталось "всего лишь" скинуть 6-7 кг, накачать попу, пресс и я снова в форме", – поставила перед собой цели Анастасия. Судя по смайликам, сопровождающим текст, модель балансирует между весельем и отчаянием.

Зато, судя по комментариям, поклонники убеждены, что модель очень быстро вернется к своим прежним параметрам. Дескать, у Анастасии "такая конституция", что ей легко сбросить лишний вес. Другие фанаты отметили увеличившийся из-за притока молока бюст красотки. Напомним, рэпер Тимати и Анастасия Решетова стали родителями 16 октября. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов Москвы.