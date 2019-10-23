Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Среда 23 октября
Лента новостей
12:14
В России могут запретить детское шампанское
12:10
Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022
11:45
Россияне скупают красную икру
11:37
Никотин: запреты и новые подходы
11:17
"Уходил в себя": Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику
10:57
Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"
10:41
Самолеты США отработали бомбардировку Крыма
10:00
Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею
09:45
"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую
09:43
Турция свернула операцию в Сирии
09:20
Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому
06:30
Списанный материал: в Москве поставили крест на неудачнике Зеленском
04:22
Шварценеггеру сделали смертельно опасную операцию на сердце
02:09
Бритни Спирс показала кувыркание с мужчиной
00:12
"Никаких фанатов нет": потерпевшую крах Бузову уличили в обмане
21:58
Бросившая грудного сына Лопырева посетила шумную вечеринку
21:56
Да она под препаратами: обколотую Кравец сняли в центре Москвы
21:55
"Так разве можно?": Голая Варнава "нокаутировала" Гагарину
21:49
Циничный Малахов превратил жуткую смерть в скандальное шоу
21:49
В Москве народная артистка оказалась заблокирована в собственной квартире
21:48
"Близнец" Зеленского обратился к Мартиросяну с серьезной просьбой
21:41
"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
21:27
В Петербурге приезжий ударил ножом знакомого из-за неприязни
21:17
Близкие Рудковской не поддержали ее в трудный момент
21:12
41-летней Чеховой понадобился двойник для свиданий с назойливыми мужиками
20:31
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
19:59
21 удар ножом: в Новосибирске подросток зверски убил свою бабушку
19:57
Седокова стала самой горячей мамочкой
19:09
Новые данные о личности предполагаемого сына Николая Цискаридзе
19:08
В Уфе мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов
18:48
"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле
18:20
"Как пойдет": невестка Орбакайте впервые обмолвилась о детях
18:12
Под Ростовом из-за перестрелки погибли люди
17:40
Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой
17:13
7 лучших книг на реальных событиях
17:04
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
16:59
"Это беспроигрышный вариант": Ивлеева раскрыла секрет удачного замужества с иностранцем
16:58
Дакота прослезилась после слухов о лесбийском романе
16:32
Все деньги ушли на лекарства: малыши разбитого инсультом Мамонова остались без нормальной еды
16:23
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
16:22
Актер Александр Устюгов даст первый сольный концерт в Москве
16:14
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
16:13
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
16:12
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
15:54
"Гордыня тешится": Арбенина призналась в неистребимом желании
15:48
Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке
15:44
"Могу сбрить": облюбовавший презервативную лавку Розенбаум ошарашил заявлением на всю страну
15:37
Clear поможет молодым людям с повышенной социальной тревожностью
15:34
Пустослова Зеленского приперли к стенке
15:24
"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости
15:06
"Мой король!": звезда "Дома-2" показала нового богатого любовника
14:51
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 5
14:50
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
14:49
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 3
14:49
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 4
14:46
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 2
14:45
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 1
14:45
59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука
14:42
Как сохранить молодость
14:35
Неделя Российского Интернета 2019: время действовать
14:31
В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль
14:29
Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе
14:24
"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта
14:11
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
14:07
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
14:03
В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах
13:49
Опасной выходке Трампа нашли объяснение
13:49
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление
13:47
Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение
13:35
В Москве скончалась дочь посла Ирана
13:31
Уставший Шепелев о работе на Первом канале: Думал, за меня все сделают, все решат
13:26
"Невозможно отвести глаз!": 51-летняя Кабо показала себя в студенческие годы
13:16
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
13:08
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом
13:05
Молодая жена показала романтику с 58-летним Цекало
12:57
Беременна вторым? Тодоренко взбудоражила россиян
12:55
Мошенничество?: Наргиз Закирова влипла в новый мерзкий скандал
12:52
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
12:36
"Если господь не дает детей": звезда "Голоса" высказалась о суррогатном материнстве
12:34
Под Москвой пенсионера обманули на 100 тысяч рублей
12:32
В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом
12:32
Положение замученного националистами Зеленского резко ухудшилось
12:28
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Пьехи
12:24
Елизавета II в шоке от откровений принца Гарри
12:20
Белорусская модель прославилась благодаря разноцветным глазам
12:09
Минск на ушах: приезд Пугачевой оказался важнее визита Путина
12:08
"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова
12:01
Украина поставила рекорд по нищете
12:01
Володин призвал КНДР развивать межпарламентские контакты
11:50
"Идите и разденьтесь!": Плетнева отреагировала на нападки ханжей
11:45
Жительница Петербурга напоила грудного ребенка средством от накипи
11:30
Названа самая бесполезная бытовая техника
11:10
Ягудин откровенно о смертельно больной Заворотнюк
11:02
Роскошная жена Зеленского покоряет мир
11:01
Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды
10:45
"Очень жалею!": звезда "Игры престолов" высказалась о критике сериала
10:41
В России обрушился спрос на бензин
10:37
Трампа поймали на пустых угрозах союзникам
10:22
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
10:18
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как сохранить молодость
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 27
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
В Киеве призвали оставить Донбасс с Россией
Галкин выложил компромат на перекошенную Гузееву
Шоу-бизнес

Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Меньше недели назад рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Выписавшись из роддома, красотка без стеснения продемонстрировала, как выглядит ее фигура.

Продолжение: Бородина обратилась к россиянкам после избиения косметологом клиентки
прочитано 683 раза

20 октября Анастасию Решетову с новорожденным сыном Ратмиром выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьи встречали мать артиста Симона, его дочь от прошлых отношений, пятилетняя Алиса, брат Артем, а также папа и сестра новоиспеченной мамочки. Как рассказала Решетова в своем Инстаграм-аккаунте, первая ночь малыша дома прошла отлично. Ребенок был спокоен. Однако модель не стала скрывать, что чувствует усталость и хочет спать.

ПО ТЕМЕ

Тимати и Решетову заподозрили в обмане из-за снимков из роддома

Бывшая любовница Тимати отреагировала на роды его новой подруги

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Тем не менее, став матерью, Анастасия Решентова не забывает о прочих своих обязанностях. Так, видимо, между кормлениями подруга Тимати умудряется рекламировать одежду для новорожденных и заниматься собой. Хотя в этом аспекте красотка понимает, что предстоит трудная работа. Так, Решетова в "Сторис" опубликовала короткий ролик, в котором без прикрас показала фигуру после родов.

Анастасия дала понять, что до модельных параметров ей еще очень далеко. Проблема усугубляется тем, что пока заниматься спортом нельзя, ведь прошло еще слишком мало времени. Их с Тимати малышу еще нет и недели. Тем не менее, Решетова уже продумала, что ей надо сделать, чтобы вернуть былые формы. "Осталось "всего лишь" скинуть 6-7 кг, накачать попу, пресс и я снова в форме", – поставила перед собой цели Анастасия. Судя по смайликам, сопровождающим текст, модель балансирует между весельем и отчаянием.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Зато, судя по комментариям, поклонники убеждены, что модель очень быстро вернется к своим прежним параметрам. Дескать, у Анастасии "такая конституция", что ей легко сбросить лишний вес. Другие фанаты отметили увеличившийся из-за притока молока бюст красотки. Напомним, рэпер Тимати и Анастасия Решетова стали родителями 16 октября. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов Москвы.

Автор: 23 октября 2019, 11:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Думам и заботам о ребёнке места на осталось, да и для самообразования места нет. Только похудеть, накачать <цензура> и пресс, а то вдруг Тимон сбежит к другой ляде. Какие же пустые дуры
1

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк
Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов
Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии
"Голубь какнул в конце?": Рудковскую высмеяли за видео с птичкой

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Красоточки": дочери Климовой произвели фурор

Артистка показала подросших наследниц
Lifestyle

"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Пьехи

Артист выступит в Кремлевском Дворце
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

Юноша приехал в Санкт-Петербург
Шоу-бизнес

Роман Бузовой с известным блогером обрекли на смерть

Певицу ждут серьезные отношения в следующем году

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru