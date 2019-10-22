"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле

Все началось с того, что артистка не закрыла комментарии на своей странице в соцсети. Вероятно, она рассчитывала получить поддержку от поклонников, но вместо этого ее оскорбили.
Это возмутило и расстроило звезду сериала "Счастливы вместе". В последней публикации, которой актриса поделилась на личной странице в "Инстаграм", Бочкарева дала отпор хейтерам. Она объяснила, что не просто так не появляется на публике, а также призвала журналистов не придумывать дополнительных сплетен и не пытаться добыть какую-то информацию незаконным путем.
"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – возмутилась актриса.
"Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идет давление. Вы бы знали, какое! Можете сейчас хоть двадцать восемь раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос. Не переживайте, процесс разбирательств идет", – отметила Бочкарева.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?