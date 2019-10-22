"Дышать спокойно не могу": Бочкарева рассказала о травле

Актриса Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях. Знаменитость призналась, что такого негатива она никак не ожидала.

Все началось с того, что артистка не закрыла комментарии на своей странице в соцсети. Вероятно, она рассчитывала получить поддержку от поклонников, но вместо этого ее оскорбили.

Это возмутило и расстроило звезду сериала "Счастливы вместе". В последней публикации, которой актриса поделилась на личной странице в "Инстаграм", Бочкарева дала отпор хейтерам. Она объяснила, что не просто так не появляется на публике, а также призвала журналистов не придумывать дополнительных сплетен и не пытаться добыть какую-то информацию незаконным путем.

"Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила "целый Камаз" негатива! Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – возмутилась актриса.

"Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идет давление. Вы бы знали, какое! Можете сейчас хоть двадцать восемь раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос. Не переживайте, процесс разбирательств идет", – отметила Бочкарева.