"Как жестоко она пострадала": друг посмеялся над наказанием оскандалившейся Бочкаревой

Сегодня, 18 октября, суд лишил звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву водительских прав. Также Фемида обязала ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
"Жесточайшее наказание, блин. На целых 30 тысяч рублей оштрафовал? Бедная девушка, как жестоко она пострадала. Как ее судьба жестоко наказала", – посмеялся Андрей Ковалев.
Друг артистки обещал созвониться с Натальей Бочкаревой и узнать, почему она не явилась на заседание. Об этом сообщает телеканал "360".
Разбирательство проходило в Преображенском суде Москвы. Звезду ждали журналисты, однако она не приехала. Ее интересы представлял адвокат. Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования.
Напомним, в сентябре Наталью Бочкареву задержали патрульные на одной из улиц Москвы. Правоохранителей привлекло ее подозрительное поведение. Позже у артистки якобы обнаружили пакет с наркотиками. Звезда призналась, что пыталась спрятать его от стражей порядка в трусах.
После этого Наталью Бочкареву отпустили под подписку о невыезде. Против звезды сериала было возбуждено не только административное, но и уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков".
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