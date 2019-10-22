Истерики на пустом месте и связь с Гогеном Солнцевым: новые данные о личности предполагаемого сына Николая Цискаридзе

Тимур Акперов, который набивается в сыновья прославленного артиста балета Николая Цискаридзе, дружен с одиозным шоуменом Гогеном Солнцевым. С предполагаемым отпрыском танцовщика не хотят работать преподаватели в институте.

Около недели назад 19-летний Тимур Заур оглы Акперов заявил о родстве с Николаем Цискаридзе. Якобы это подтверждает тест ДНК, сделанный в начале нулевых.

Также молодой человек жаловался на мать, которая его избила и выгнала из дома. Он рассказывал и о несостоявшейся встрече с Николаем Цискаридзе.

Между тем журналистам удалось выяснить, что Тимур какое-то время работал на телевидении и является студентом второго курса Московского гуманитарного университета (МосГУ), учится на актерском факультете. В альма-матер Акперовым недовольны.

По словам экс-преподавателя вуза Валентина Терехова, Акперов мог закатить истерику на пустом месте. Предполагаемый сын Николя Цискаридзе порой вел себя неадекватно.

"Это просто больной человек. Действительно очень странный – инфантильный, манерный и малоинициативный", – рассказал Терехов.

Как-то во время экзамена Валентин задал Тимуру элементарный для артиста вопрос. Реакция студента была неожиданной. "Он вдруг закатил страшную истерику, обещал написать на меня докладную. Я говорю: "Иди и пиши", - вспоминает экс-преподаватель университета.

Как вспоминает Терехов, Акперов пожаловался на него в деканат, обвинил в издевательствах. После этого у педагога был неприятный разговор с руководством.

"Все происходило на глазах у студенток с другого факультета, так что люди понимали, кто прав, а кто нет. Но это было в конце семестра. Он прибежал-таки на зачет, и я ему поставил тройку, потому как на более высокий балл он точно не тянул", – отметил Валентин Терехов.

Экс-преподаватель вуза подчеркнул, что никогда не замечал сходства Акперова и Цискаридзе. Валентин не верит громким заявлениям Тимура.

"Он не актер, поверьте мне. И никогда им не станет с таким отношением к учебе. Тем не менее, от коллеги я узнал, что Акперов и сейчас продолжает учиться – то ходит, то не ходит", – сказал педагог в беседе с Teleprogramma.pro.

Добавим, что Тимур Акперов оказывается знаком с шоуменом Гогеном Солнцевым, который заработал себе славу, участвуя в скандальных ток-шоу на телевидении. С некоторых пор предполагаемый отпрыск Цискаридзе стал подражать знаменитому приятелю и почему-то называть его "любимым" в соцсетях.