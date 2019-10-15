Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе

Тимур Акперов признался, что находится в полном отчаянии из-за холодного отношения Цискаридзе. Парень высказался в своем "Инстаграм".
"Пока я живой, радуйтесь все. Особенно, пап, к тебе обращаюсь! Пока я живой, радуйся хотя бы. Меня скоро не будет, и ты будешь глубоко жалеть", – написал актер в микроблоге. По словам артиста, его депрессии способствовало и критическое отношение общественности, ведь многие с недоверием отнеслись к заявлениям Акперова, обвинив его в пиаре за счет Цискаридзе.
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