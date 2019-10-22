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Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото: www.globallookpress.com
19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом. По его словам, это был отчаянный шаг.
прочитано 1113 раз

О том, что он якобы является внебрачным сыном Николая Цискаридзе, 19-летний Тимур Акперов узнал недавно. "Мама тщательно скрывала от меня всю информацию об отце. Если бы не простая случайность, так и жил бы в неведении. У мамы были результаты теста ДНК, я нашел их 7 октября. Экспертизу сделали еще в 2003 или 2004 году, но мама ничего не показывала мне", – пояснил Тимур.

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Когда он стал задавать вопросы матери, та уничтожила все бумаги. "Она категорически отказывается говорить об отце, поэтому я до сих пор не знаю, как развивался их роман, и почему они расстались", – отметил Акперов.

Он решил выяснить правду у самого Цискаридзе. Юноша предпринял несколько попыток связаться с артистом, но тщетно – тот его игнорирует. Тимур уверен, что является его сыном, и предполагает, что Николай именно поэтому не выходит на связь. "Возможно, сейчас он боится, что вся правда всплывет, и поклонники перестанут уважать его за ошибки молодости", – предположил юноша.

В попытках увидеться с артистом Акперов даже ездил в Санкт-Петербург, однако встреча не состоялась. "Нужны контакты, связи, а он явно не хочет меня видеть. Это был отчаянный шаг. Можно сказать, даже последняя надежда", – цитирует молодого человека StarHit.

После того как Акперов выступил с заявлением, что является внебрачным сыном Цискаридзе, на него обрушился град критики. По словам Тимура, даже стали поступать угрозы. При этом многие друзья поддержали его. Акперов уверяет, что не преследует корыстных целей.

"Говорят, что мне деньги нужны, слава и так далее. Я официально заявляю, что мне не нужны алименты и богатства! Я хочу от него только одного – любви! А еще мечтаю очень сильно обнять при встрече", – пояснил предполагаемый сын Николая Цискаридзе.

Автор: 22 октября 2019, 09:43
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Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сын его!Копец ,скрывается.Если бы это не его был сын,какая разница ему встретиться-
Гость
Ответить
Гость
Новоявленный сынок, явно, придурок! Здоровый дядька, вдруг, ЛЮБВИ захотел. Еще бы сынком Бори Моисеева назвался!
А чем вам Моисеев в качестве отца не нравится? Нормальный мужик,заработал сотни млн на образе гея. Это сейчас никого этим не удивить,а тогда,в 90-е было очень востребовано.
Гость
Ответить
Осень..Всяческие обострения начинаются...
Гость
Ответить
Новоявленный сынок, явно, придурок! Здоровый дядька, вдруг, ЛЮБВИ захотел. Еще бы сынком Бори Моисеева назвался!
1

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