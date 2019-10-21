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Любовница Тимати вернулась к работе сразу после выписки из роддома

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тимати всего пять дней назад впервые стала мамой.
прочитано 856 раз

Вчера, 20 октября, Анастасию Решетову и ее новорожденного сына выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьи встречали мама артиста, Симона, его дочь от прошлых отношений, пятилетняя Алиса, брат Артем, а также папа и сестра Решетовой.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

По словам Анастасии, первая ночь малыша дома прошла отлично. Ребенок был спокоен. Между тем модель не стала скрывать, что чувствует усталость и хочет спать.

Сегодня же молодой маме пришлось на время оставить сына под присмотром кого-то из родственников. Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тимати посетила свой салон красоты. Там модель ожидал сюрприз от сотрудников. Подчиненные Анастасии украсили помещение воздушными шарами и цветами. Девушку встречали аплодисментами. Об этом Решетова рассказала в личном "Инстаграм".

Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати. Мальчика назвали Ратмиром. В самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.

Интересно, что Решетова и рэпер Тимати официально не состоят в браке. По крайней мере, о том, что пара узаконила отношения, пока не сообщалось. Между тем Анастасия уже год носит кольцо на безымянном пальце правой руки и называет себя женой артиста. 

21 октября 2019, 17:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пиздадельная какая!!!
Гость
Ответить
Задолбали эти, ничего не значащие подруги,любовницы,невесты.Как с животом,так и без него.Лезут уже из каждого утюга.
1

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