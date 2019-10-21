Любовница Тимати вернулась к работе сразу после выписки из роддома

Вчера, 20 октября, Анастасию Решетову и ее новорожденного сына выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьи встречали мама артиста, Симона, его дочь от прошлых отношений, пятилетняя Алиса, брат Артем, а также папа и сестра Решетовой.
По словам Анастасии, первая ночь малыша дома прошла отлично. Ребенок был спокоен. Между тем модель не стала скрывать, что чувствует усталость и хочет спать.
Сегодня же молодой маме пришлось на время оставить сына под присмотром кого-то из родственников. Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тимати посетила свой салон красоты. Там модель ожидал сюрприз от сотрудников. Подчиненные Анастасии украсили помещение воздушными шарами и цветами. Девушку встречали аплодисментами. Об этом Решетова рассказала в личном "Инстаграм".
Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати. Мальчика назвали Ратмиром. В самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.
Интересно, что Решетова и рэпер Тимати официально не состоят в браке. По крайней мере, о том, что пара узаконила отношения, пока не сообщалось. Между тем Анастасия уже год носит кольцо на безымянном пальце правой руки и называет себя женой артиста.
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