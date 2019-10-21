Очередная наложница: родившую любовницу Тимати устранят от воспитания сына

Репер Тимати и его семья потребительски относятся к модели Анастасии Решетовой. Так считает скандальный блогер Лена Миро.

16 октября в подмосковном перинатальном центре возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмир. Счастливые родители не делали из этого события тайну, они открыто делились радостью с поклонниками. Почти сразу в соцсетях появились фото, которые были созданы прямо в родильном зале.

Как оказалось, в момент появления младенца в помещении присутствовали не только акушеры и медсестры. Рэпер Тимати и его мать Симона Юнусова наблюдали за процессом, так сказать, из первых рядов.

Тот факт, что в родильном зале присутствовал артист и его родственница, смутил известного блогера Лену Миро. В своем ЖЖ обозревательница написала, что семья артиста некорректно поступила с Решетовой, появившись в такой интимный момент.

"Только в частной шарашке возможно такое вопиющее нарушение правил – пускать на роды женщину, которая официально никак не связана с пациенткой. Нет, ну а что? Наложница родила. Теперь может быть свободна, мама папы младенца лучше знает, как его воспитать", – рассудила Миро.

Лена подчеркнула, что рэпер Тимати и Анастасия Решетова не заключали официальный брак, поэтому Симона Юнусова не должна была находиться на родах. По мнению обозревательницы, Анастасия была смущена присутствием мамы избранника.

"Серьезно, вы бы могли рожать в присутствии даже официальной свекрови? А если эта бабка — даже не свекровь, а просто жутко активная мать сожителя? Вот ведь странно, в палате нет родителей Решетовой. Зато там – посторонняя бабка, которая тут же схватила ребенка", – отметила Миро.

Ситуацию в семье рэпера Тимати Лена сравнила с гаремом, где единственная задача женщины – произвести на свет наследника, после к воспитанию мальчика она не допускалась. В пример обозревательница привела историю первого ребенка артиста – дочери Алисы.

"По законам гарема дальше наложницу уже не пускали в спальню к мужу. Ей давали жрать, спокойно жить, красивое платье. Впрочем, и это уже было – точно, так ведь живет предыдущая наложница Тимати Алена Шишкова! И платье у нее, и еда, и ребенка видит на фотосессиях", – резюмировала Миро.