Подопечного Тимати обстреляли средь бела дня

Артист лейбла Black Star Pabl.A чуть не погиб под пулями. Неизвестные обстреляли его автомобиль из травматического оружия.

Pabl.A (настоящее имя артиста Александр Пабла – прим. ред.) часто становится героем различных скандалов. Ранее он незаконно использовал фотографию для обложки своего трека, а теперь артиста пытались застрелить, когда тот находился за рулем своей машины.

Александр понятия не имеет, кто и зачем обстрелял его джип, однако оставлять покушение на свои жизнь и здоровье безнаказанным не будет. Молодой человек написал заявление в полицию и надеется, что злоумышленников найдут в ближайшее время.

Впрочем, сам рэпер не пострадал. Тем не менее, ему придется раскошелиться на ремонт своей иномарки. Во время обстрела неизвестные повредили боковое стекло.

Как сообщает издание Starhit, это не первый раз, когда Александр попадает в ДТП. Пять лет назад подопечный Тимати попал в страшную автомобильную катастрофу, из-за которой лишился обеих ног. Рэперу приходится использовать протезы, чтобы самостоятельно передвигаться, однако на жизнь он не жалуется.

"Я долго разбирался в себе после этой ситуации, раскладывал все прожитые годы по полочкам и понял, что смогу вырулить в правильную сторону. Скажу честно, это было очень непросто, но я знал одно: раз все случилось, нужно пройти этот путь достойно и выйти победителем", – рассказал Пабла.