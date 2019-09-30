Тимати подверг жизнь дочери страшной опасности

Так, музыкант опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. На записи он запечатлен вместе со своей 5-летней дочкой Алисой. Так, Тамур Ильдарович, стоя на серфе, сначала взял малышку на руки, затем поставил на плечи, а после поднял высоко вверх. В конце он бросил девочку в воду, и тут же прыгнул за ней сам.
Пользователи Сети были шокированы безалаберным отношением отца. "Хоть бы жилет ребенку одел, понторез!", "Не может так рисковать "папа" своим ребенком...", "Зачем так рисковать? Разные ситуации могли случиться , такое чувство, что вы хотели просто похайпить, не задумавшись о последствиях", - возникали злопыхатели.
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