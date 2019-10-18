Тимати и Решетову заподозрили в обмане из-за снимков из роддома

Публикация фотографий возлюбленной рэпера Тимати дала повод для появления слухов. Поговаривают, что Анастасия Решетова скрыла реальную дату рождения первенца.

16 октября рэпер и модель стали родителями. В подмосковном перинатальном центре Анастасия произвела на свет сына Ратмира. Тимати находился в палате в этот ответственный момент. На родах также присутствовала мать артиста Симона.

О появлении малыша счастливые родители тут же сообщили поклонникам, опубликовав в "Инстаграм" снимки крохотных ножек новорожденного. Примечательно, что выставленные звездами фото, судя по всему, были профессионально отретушированы, слишком уж они получились журнальные. Тоже можно сказать о серии кадров, которые Анастасия Решетова выложила сегодня, 18 октября. В итоге звезд заподозрили в обмане.

"Это что за фотограф такой волшебный, что снимки (тем более такой натуры сложной) сразу получаются перфект? Или все-таки родила Настя несколько раньше, чем нам об этом сообщают? Ну а что, все знают, как долго ждать фоток с днюхи или свадьбы. А тут сразу и топ! Короче, задумались мы очень", – отреагировал на последнюю публикацию возлюбленной рэпера Тимати анонимный телеграм-канал "Только никому…".

Отметим, что Анастасии Решетовой сейчас явно не до сплетников. Модель ухаживает за младенцем и с удовольствием делится с поклонниками воспоминаниями.

"Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что небеса благословили нас на такое чудо", – пишет избранница Тимати в микроблоге.