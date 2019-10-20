Собчак жестко подставили под удар спецслужб США

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ранее связались с губернатором Аляски Майком Данливи. Беседа состоялась давно, но опубликовали на YouTube-канале Vovan222prank они ее только сейчас. Они представились Владимиром Гройсманом, бывшим премьером Украины, а также послом этой страны в США Валерием Чалым.
Вован и Лексус сообщили Данливи о подготовке в России референдума по "возвращению Аляски" под власть Москвы. Также губернатор услышал от "украинских политиков", что вести его будет журналистка Ксения Собчак.
"Коварные ребята Вован и Лексус поставили Ксению Собчак под удар спецслужб США. А вдруг она теперь туда поедет, а под ее фамилией на границе будет высвечиваться красным, что это лицо неблагонадежное?", – обеспокоен Вадим Манукян. "Кто его знает, что там передал губернатор Аляски спецслужбам в Вашингтоне, а он ведь очень обещал это сделать", – добавил собеседник "Дни.ру".
По мнению эксперта, реакцию Ксении Собчак на этот пранк трудно представить. Можно предположить, что она будет негативной. "В общем, теперь в США Ксения Собчак, похоже, будет проходить под кодовым названием "сепар по Аляске", – заключил Манукян.
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