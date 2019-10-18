Собчак крепко приложили за жажду уважения

Самое больное место телеведущей – в том, что она так и не смогла захомутать альфа-самца. Об этом в своем микроблоге в "ЖЖ" заявила скандальный блогер Лена Миро, разнеся Ксению Собчак в пух и прах.

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