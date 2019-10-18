Собчак крепко приложили за жажду уважения

По словам светского обозревателя, "любимый мущщина" знаменитости, режиссер Константин Богомолов, не богат и не влиятелен. "И даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника Виторгана, ни о чем народу не говорит", – резко высказалась блогер.
Лена Миро считает, что муж Ксении Собчак – "это мужик для третьесортной сериальной актриски", а не для той, кем хочет видеть себя телезвезда. Однако, по словам блогера, сделать она с этим ничего не может. "Альфа-самцам Ксения неинтересна, как бы ни строила она им свои линялые глазки", – заявила Миро.
В пример-противовес светский обозреватель привела экс-супругу миллиардера Романа Абрамовича Дарью Жукову. Она отметила, что та – тоже не модель. Однако она успешна у богатых мужчин. Миро задалась вопросом: "Что есть в Жуковой, чего нет в Собчак?".
"Жукова – сама альфа-самка, и потому притягивает мужчин категории "А". А Собчак – широкозадая трамвайная хамка, вечная бандерша публичного дома 2 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.). По мнению Миро, секрет в том, что Жукова никому ничего не пытается доказать.
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