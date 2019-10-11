"Оторвет яйца на лету": Собчак получила неожиданную характеристику

Ксения Собчак согласилась с идеей, что нелюбовь к ней у обывателей не всегда обоснована. Якобы народ ненавидит теледиву потому, что это вошло в привычку.

В "Сторис" своего "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала скриншот публикации маркетолога Романа Тарасенко. В ней эксперт сравнивает теледиву с голубем.

Тарасенко пишет, что многие не любят голубей, хотя они ничего плохого никому не сделали. Не жалуют птиц мира только потому, что так заведено. По такому же принципу, по мнению Романа, многие негативно относятся к Ксении Собчак.

"И в голове прошла параллель, что Собчак – она как голуби. Хейтеришь и даже не понимаешь, за что и почему. Из-за какого-то стереотипа. И это точно не пост заступничества за Ксению, она сама кому хочешь оторвет яйца на лету. Это больше рассуждение про то, что мне жалко голубей. Может в душе они хорошие, а мы их так не любим. Просто так. Чтобы они не расслаблялись", - рассуждал Роман Тарасенко.

Отметим, что пост маркетолога Ксения Собчак оценила положительно. "Верные слова…" – подписала скриншот теледива, а после опубликовала снимок, на котором она фотографирует голубя на камеру мобильного.

Отметим, что о Ксении Собчак в последнее время говорят очень много. Вспоминают ее в основном в связи со скандальными выходками. Так, например, недавняя свадьба телеведущей с режиссером Константином Богомоловым наделала много шума. Многим не понравилось, что новобрачные приехали в ЗАГС на катафалке, а после венчания в церкви устроили для гостей эротический перфоманс.