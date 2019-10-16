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Общество

Хамоватая Собчак обрушилась матом на уважаемого человека

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Скандальная журналистка и политик Ксения Собчак часто свободна в высказываниях. Она оскорбила человека, требующего проверить ее слова о Крыме.
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Не так давно телеведущая и супруга режиссера Константина Богомолова побывала в Украине. В ходе визита женщина рассказала, что считает Крым территорией Украины. Тем не менее, Ксения подчеркнула, что о выходе полуострова из состава России не может быть и речи. 

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Она отметила, что для разрешения курьезной ситуации нужно провести "какой-нибудь референдум". Знаменитость уточнила, что стоит избегать формулировок "верните Крым", что, в свою очередь, подтолкнуло председателя "Партии ветеранов России" Ильдара Резяпова обратиться в прокуратуру, сообщает телеканал "Царьград".

Мужчина требует от представителей правозащитного ведомства проверить слова Собчак. Он написал письмо, в котором убеждает прокуроров возбудить уголовное дело против телеведущей. Ему не понравился радиоэфир, в котором Ксения приняла участие. Своими неоднозначными высказываниями она поделилась именно с аудиторией Незалежной.

Ксения, узнав, что ее намерены привлечь к ответственности, вновь выдала неоднозначную реакцию. Она покрыла Резяпова отборным матом. "А что тут комментировать? ****** – он и в Крыму – ******", – высказалась телеведущая. Дальнейшие комментарии по ситуации Собчак, по видимому, посчитала излишними.

Напомним, что экспертом в политической области скандальную телеведущую признали после ее участия в президентской гонке. Кампания не возымела должного успеха, однако стала хорошим пиаром.

Автор: 16 октября 2019, 14:54
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