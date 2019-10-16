Хамоватая Собчак обрушилась матом на уважаемого человека

Не так давно телеведущая и супруга режиссера Константина Богомолова побывала в Украине. В ходе визита женщина рассказала, что считает Крым территорией Украины. Тем не менее, Ксения подчеркнула, что о выходе полуострова из состава России не может быть и речи.
Она отметила, что для разрешения курьезной ситуации нужно провести "какой-нибудь референдум". Знаменитость уточнила, что стоит избегать формулировок "верните Крым", что, в свою очередь, подтолкнуло председателя "Партии ветеранов России" Ильдара Резяпова обратиться в прокуратуру, сообщает телеканал "Царьград".
Мужчина требует от представителей правозащитного ведомства проверить слова Собчак. Он написал письмо, в котором убеждает прокуроров возбудить уголовное дело против телеведущей. Ему не понравился радиоэфир, в котором Ксения приняла участие. Своими неоднозначными высказываниями она поделилась именно с аудиторией Незалежной.
Ксения, узнав, что ее намерены привлечь к ответственности, вновь выдала неоднозначную реакцию. Она покрыла Резяпова отборным матом. "А что тут комментировать? ****** – он и в Крыму – ******", – высказалась телеведущая. Дальнейшие комментарии по ситуации Собчак, по видимому, посчитала излишними.
Напомним, что экспертом в политической области скандальную телеведущую признали после ее участия в президентской гонке. Кампания не возымела должного успеха, однако стала хорошим пиаром.
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