"Плюньте обезьяне проплаченной в лицо!": Малышева взбесила народ

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале взбесила интернет-обывателей новым заявлением. Теледоктор Елена Малышева сказала, что необходимо увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.



Знаменитость считает, что в России люди живут долго, а работают мало. В нашей стране возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Елена Малышева считает это недостаточным.

"Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать", – говорит звезда программы "Жить здорово!".

По мнению теледоктора государство должно немедленно увеличить пенсионный возраст до 67 лет. Также Елена Малышева предложила создать клубы для пожилых людей, чтобы они меньше обращались в больницы.

Нет, вы только вдумайтесь ЧТО мелет эта дама! :

“Люди живут на 30- 40 лет дольше（!） и с этим что-то надо немедленно делать （!）”.



Это что это??? pic.twitter.com/MvuRJyct14 — Анатолий Маршалов (@a_weuve) 30 сентября 2019 г.

Неосторожные слова знаменитости разозли интернет-обывателей. В соцсети "Твиттер" Елену Малышеву сравнили с фашистским доктором Йозефом Менгеле, который проводил жестокие опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

"Веселый доктор Менгеле(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "А она вообще КТО??? Чтобы решать, как жить населению огромной страны? Она что-нибудь тяжелее карандаша в руках-то держала? Не все же менеджеры-программисты, кто-то тяжести таскает, с химией работает! Если она врач, пусть на приеме посидит с больными, что-нибудь с этим поделает!", "Она работать хоть раз пробовала, про цвет говна с экрана ****, не на заводах материальные ценности производить", "Малышеву к психиатру , но до этого поводить ее по всем кладбищам , пусть посчитает сколько лет жили люди", "Просто проплаченная беспринципная безмозглая дура. На остальное плевать. Бабло не пахнет", "Плюньте этой обезьяне проплаченной кто нибудь в лицо! Заранее благодарю!" – распекают пользователи Сети Елену Малышеву.