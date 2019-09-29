Слова Валерии об уходе Захарова вызвали ком в горле

Певица почтила память руководителя "Ленкома" на своей странице в Инстаграм. Смерть Захарова сподвигла Валерию поделиться стихотворением Олега Гаврилова "Уходит эпоха…", который вызвал у подписчиков и, в частности, телеведущей Елены Малышевой, сильные эмоции.

"Уходит эпоха. Уходят с эпохой// как волны – за валом вал —//

все те, кто ее до последнего вздоха// собою как мог прикрывал", -процитировала знаменитость строки стихотворения. В конце публикации Валерия написала: "Светлая память великому режиссеру".

К проникновенным словам присоединились многие звездные коллеги артистки: Иосиф Пригожин, Анна Нетребко, Валерий Сюткин и другие. А Елена Малышева призналась, что от этих слов у нее ком в горле. Другие россияне отметили смайлами, что от строк Валерии хочется плакать.

"Не хочется в это верить...", "Золотое , талантливое , скромное поколение уходит... Как жаль... Остаемся с тусклыми и однообразными "звездами", "Вот и ушел великий Мастер к своим потрясающим актерам... уход каждого из них – невосполнимая потеря, и с каждым таким известием обрывается кусочек сердца...", – написали фолловеры в комментариях на публикацию о смерти Марка Захарова.

В свою очередь выразила слова соболезнования в связи с трагедией и Елизавета Боярская. Вслед за своим супругом Максимом Матвеевым в личном Инстаграм-аккаунтеа она разместила пост, посвященный памяти режиссера.

Под черно-белым снимком мэтра звезда написала только кратное, но емкое "спасибо". А в комментариях подписчики признались, что новость о смерти Захарова стала для многих ударом, и выразили свои слова соболезнований дочери режиссера, "принцессе Ленкома" Александре Захаровой.