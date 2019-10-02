Шоумен не отец? Сын Алибасова закричал после обнародования результатов ДНК-теста

В прошлом выпуске ток-шоу "На самом деле" на Первом канале 53-летний житель Саратова Сергей Строкин заявил, что именно он является настоящим отцом бизнесмена Бари Алибасова-младшего. Мужчина уверяет, что его сына при рождении назвали Борисом. По словам Сергея, он воспитывал наследника до двухлетнего возраста, однако после расставания с женой Еленой Уронич мальчика больше не видел.
В рамках программы были проведены две генетические экспертизы на определение отцовства. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев огласил результаты генетических исследований.
"Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего -0%. Это не ваш ребенок несмотря на то, что вы воспитывали мальчика для двух лет и худо-бедно участвовали в его жизни до десяти лет", – зачитал ведущий.
После этого Шепелев вскрыл второй конверт. В нем содержались итоги ДНК-исследования между Бари Алибасовым-старшим и Бари Алибасовым-младшим.
"Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном 99,9%", - сообщил ведущий "На самом деле", после чего в зрительном зале раздались аплодисменты.
Бари Алибасов-младший был доволен происходящим. Бизнесмен вскочил и набросился на продюсера с объятиями. "Наследство мое!" – закричал Бари-младший в студии ток-шоу "На самом деле".
Между тем основатель группы "На-На" был более сдержан в выражении эмоций. Алибасов-старший намекнул сыну, что он не единственный наследник, мол, есть более достойные претенденты на его имущество.
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