"Таких красивых девочек просто не бывает!": дочь Кудрявцевой очаровала весь шоу-бизнес

В личном "Инстаграм" Кудрявцева опубликовала свежее фото дочери Марии. "Моя булочка сладкая 🥰", – подписала пост телеведущая.
Отметим, что снимок очаровал звезду программы "Давай поженимся!" Ларису Гузееву. "Таких красивых девочек просто не бывает!" – не смогла сдержать эмоций знаменитость.
Отметим, что Гузеева не единственная, кого поразила маленькая Маша. "Лерааа, это счастье (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Эвелина Бледанс. "Зайка ❤", – восхитилась Алена Водонаева. "Как же на мамулю твою похожа!!!!😘😘😘", – удивился Оскар Кучера. "Вот это я понимаю-глаза -синие озера 👍🏼", – заметила Екатерина Андреева.
Отметим, что наследнице Леры Кудрявцевой только год. Телеведущая серьезно подходит к воспитанию и обучению Марии – девочка уже посещает развивающие занятия, где с ней индивидуально работает педагог.
Ранее телеведущая признавалась, что между материнством в 19 и 47 лет – огромная разница! После рождения дочери приоритеты Леры Кудрявцевой изменились: если раньше она была сконцентрирована на работе, тот теперь все внимание уделяет Машеньке, несмотря на плотный рабочий график, знаменитость сама гуляет с ребенком. Теледива не раз признавалась поклонникам, что постоянно волнуется за здоровье и безопасность малышки.
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