Лера Кудрявцева показала маленькую дочь

На опубликованных снимках запечатлена маленькая дочь актрисы, Машенька. На одном из них она широко улыбается, на втором внимательно смотрит в объектив, приподняв бровки, а на третьем забавно хмурится. Заботливая мама тепло одела малышку: на ней розовые болоньевые штаны, дутая синяя куртка в горох, полосатый шарф и шапочка с ушками.
"Моя булочка сладкая 🥰", – подписала кадры Кудрявцева.
Фотографии растрогали поклонников до глубины души. "Какая сладенькая малышка😍", "Лера, это невероятно! У доченьки ваши пронзительные глазки 🌷🙏🌷", "Какая прелесть 😍😘💋", "И как вы ее еще не "съели"?!))", "Глазки какие выразительные! 😍", "Очень красивая девочка❤😍", – сходили с ума от восторга фолловеры.
"Лера, ну какая же она красивая😍, глаза – просто космос!" – призналась пользователь Сети.
Маленькая кроха растопила сердца не только подписчиков, но и звезд российского шоу-бизнеса. Свои комментарии оставили Игорь Крутой, Алена Водонаева и Эвелина Бледанс. "Как же на мамулю твою похожа!!!!😘😘😘" – отметил Оскар Кучера.
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