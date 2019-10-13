"Мы это все заметили": Кудрявцева объяснила отсутствие улыбки у дочери

Знаменитость и ее супруг хоккеист Игорь Макаров поначалу прятали личико наследницы. На фото в соцсетях его закрывали смайликами и сердечками. Однако в мае этого, 2019 года, муж Леры Кудрявцевой показал маленькую Машу во всей красе.
С тех пор поклонники спорят, на кого же больше похожа кроха. Большинство интернет-обывателей считают, что ребенок пошел в отца.
Также подписчики отметили, что на всех снимках Маша очень серьезная и никогда не улыбается. Лера Кудрявцева утолила любопытство обывателей.
"Она очень много улыбается и смеется. Но почему-то, когда мы ее фотографируем, она никогда не попадает с улыбкой в кадр. Я не знаю, почему, но мы это все заметили", – сказала Лера Кудрявцева корреспондентам шоу "В теме. Kids".
Напомним, дочь телеведущей и хоккеиста родилась 9 августа 2018 года. На момент появления малышки Лере Кудрявцевой было уже 47 лет, в связи с этим появилась информация, что ребенка чете выносила суррогатная мать.
"Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим. Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков!" – сказала тогда Лера Кудрявцева.
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