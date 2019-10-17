"Ребята, это клиника": Шепелев пришел в бешенство после слов Алибасова о побоях

Стилист Мария Клюева заявила, что сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасов – младший избил ее, а после пять дней держал взаперти. Девушка встретилась с обидчиком в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Клюева рассказала, что была любовницей женатого Алибасова-младшего. По ее словам, 23 сентября Бари бил несколько часов. Бизнесмен наносил удары с такой силой, что даже помял кольцо на пальце. После этого отпрыск знаменитости пять дней не выпускал девушку из своей квартиры.

"Он ударил меня ногой, я упала. Он схватил меня за волосы и потащил. Это продолжалось несколько часов", – вспомнила героиня сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле".

Клюева чудом осталась жива. В доказательство Мария предоставила фотографии, на которых запечатлела свое тело в страшных синяках и ссадинах.

По словам Марии, Бари не раз поднимал на нее руку. Девушка терпела выходки возлюбленного до тех пор, пока ситуация не стала опасной для ее жизни.

Бари Алибасов – младший, появившись на съемочной площадке "На самом деле", отметил, что Мария Клюева врет. Бизнесмен заявил, что даже не знаком с ней. А когда на экране продемонстрировали их совместное видео, резко поменял показания: мол, встречался с ней пару раз.

Проверка на детекторе лжи показала, что Алибасов в самом деле проживал с Клюевой и действительно был жесток с ней. В свое оправдание бизнесмен заявил, что бил возлюбленную только во время БДСМ-игр, однако и это оказалось неправдой.

Алибасов-младший сообщил присутствующим, что у него проблемы с психикой. Сын шоумена признался, что поднимал руку на мать и двух бывших возлюбленных, однако Клюеву не трогал. Якобы у него бывают приступы ярости, во время которых он не может себя контролировать. Бизнесмен лечился в специализированных клиниках, но эффекта терапия не тала.

"Я десять лет потратил и более миллиона рублей", – добавил Бари Алибасов – младший в эфире ток-шоу "На самом деле".

Ведущий программы Дмитрий Шепелев пришел в бешенство от поведения бизнесмена. Он высказал все, что думал о Бари-младшем.

"Послушайте, что должно происходить в голове у мужчины, который, не скрывая, говорит о том, как он избивает девочку, которая не только моложе, но еще и меньше? Что должно происходить в голове чувака, который говорит об этом публично и не скрывает этого? Ребята, это клиника. Он, скорее всего, гордится происходящим. О чем мы говорим?" – сказал ведущий шоу "На самом деле".