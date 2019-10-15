Любовница обвинила Бари Алибасова в побоях

Бари Алибасов попал в очередной скандал. На сей раз на него взъелась любовница. Женщина обвинила его в том, что он ее якобы избил.

Вскоре после того, как жена подарила Бари Алибасову дочь, сын и полный тезка прославленного музыкального продюсера увлекся другой женщиной, 26-летней Марией Клюевой. В марте влюбленные стали жить вместе в квартире Бари в Москве. Однако недавно в ходе ссоры Алибасов якобы поднял руку на любовницу. Как утверждает Starhit, мужчина нанес сожительнице 26 ударов неким тупым предметом.

Клюева обратилась за помощью к юристу Александру Бенхину. Он рассказал: "Маша жалуется мне, что Бари поднимал на нее руку чуть ли не с первого дня их отношений. 23 сентября Алибасов-младший сильно избил девушку. Конфликт разгорелся из-за того, что на съемки передачи "На самом деле" приехала мама Бари. Маша предложила женщине остаться, однако это не понравилось Бари, который впоследствии поднял руку как на маму, так и на Машу".

По словам адвоката, женщина прошла судмедэкспертизу, в ходе которой были выявлены побои легкой степени тяжести. Юрист объяснил: "Могу сказать, что побои не такие уж и серьезные, поэтому советую сторонам помириться. Лучше всего Алибасову-младшему выплатить Маше компенсацию и договориться полюбовно. А вообще бить женщин категорически нельзя".

Журналисты попытались связаться с Бари Алибасовым, однако ни он, ни его представители не стали разговаривать с репортерами. Ничего не знает о неприятной ситуации и его именитый отец.