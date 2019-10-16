Бари Алибасов – младший признался в нанесении ударов экс-любовнице

Сын продюсера признался, что активно практиковал с Марией порку в ходе любовных игр. Однако заверил, что эта процедура не оставляет серьезных следов.
"Да, иногда у них бывали небольшие стычки, после которых появлялись синяки, но вовсе не такие, как демонстрирует сейчас Мария на фото", – сказал пиар-директор Алибасовых Вадим Горжанкин в беседе с РИА ФАН.
Он подчеркнул, что последняя порка состоялась 23 сентября. Клюева начала демонстрировать страшные снимки лишь спустя десять дней.
"Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото – он не знает", – заявил Горжанкин.
Бари сомневается в результатах судебно-медицинской экспертизы, которые предъявила Мария, и считает их фикцией. По его мнению, девушке захотелось заработать на скандале путем раскрутки своего БДСМ-интернет-магазина.
"Я редко делаю бесплатный пиар и уж тем более не собираюсь это делать бесплатно девушке, которая вошла ко мне в доверие и меня использовала. Давайте долю официально и называйте бренд моим именем, тогда я как-то буду это комментировать", – заявил наследник продюсера.
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