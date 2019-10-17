"Неприятно": известный пародист отказался связываться с умирающей Заворотнюк

"Конечно, в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться. Но когда мы говорим о личном пространстве, мне, например, не нравится тема любовных отношений и, конечно, болезней", – признался пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов). Пародист отметил, что не пользуется нечестными приемами, чтобы выяснить подробности интимных сторон жизни известных людей.
Хотя он при этом прекрасно понимает, что это может принести внушительные дивиденды. "Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы", – приводит слова пранкера "360" со ссылкой на радио Sputnik.
Тем не менее, Вован знает назубок рабочую схему журналистов, чтобы получить эксклюзивный материал нечестным способом. Он рассказал: "Покупают большой букет, представляются поклонниками, проходят в палаты к звездам, интересуются их здоровьем".
Пранкер отметил, что "люди в возрасте" с удовольствием обсудят свое состояние, не зная, что у репортеров в это время "диктофон или камера для эксклюзива". "Кому-то это приносит радость, но это точно не по мне", – заявил Вован, тем самым давая понять. что не намерен связываться с Анастасией Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, рак головного мозга.
Ранее близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" подтвердили, что актриса больна, но твердо намерена победить недуг. При этом не было сказано, чем именно страдает артистка. Сейчас, по последним данным, Анастасия Заворотнюк находится в одном из столичных реабилитационных центров.
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