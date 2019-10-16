Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске

В близком окружении говорят, что болезнь проявилась неожиданно, ведь еще за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила полное обследование, в том числе и МРТ головного мозга, и врачи якобы не нашли никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов. Сейчас же стало понятно, что опухоль была настолько маленькой, что ее не заметило даже новейшее оборудование.
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