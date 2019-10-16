"В сознании и улыбается": последние новости о состоянии Заворотнюк

Достоверных сведений о состоянии Анастасии Заворотнюк нет. Семья актрисы выдает информацию дозировано, поэтому вокруг "прекрасной няни" ходит масса кривотолков и откровенных спекуляций. "Дни.ру" обратились к знаменитому московскому колдуну Артему Бесову с просьбой сделать расклад на картах Таро и рассказать, что происходит со звездой.

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