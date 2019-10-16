"Гнев на весь окружающий мир": объяснено странное поведение близких Заворотнюк

О том, что у любимой всеми артистки рак мозга заговорили еще в начале сентября. Тревожные новости стали громом среди ясного неба и породили множество слухов, которые, один страшнее другого, почти месяц никак не комментировались представителями звезды.
Только в середине октября родственники Анастасии Заворотнюк решили подать голос. Близкие артистки подтвердили, что она действительно тяжело больна и опровергли некоторые сообщения о ее состоянии.
Многие считают, что семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" изначально выбрала неправильную стратегию. По словам, например, продюсера Иосифа Пригожина, представители Анастасии Заворотнюк совершили большую ошибку, четко и вовремя не сказав правду людям, спровоцировав тем самым появление неправдивой информации.
Между тем психолог, коуч Ольга Драгая считает, что у поведения родственников артистки могут быть свои причины. Близкие Анастасии Заворотнюк, возможно, еще сами не до конца осознают, что происходит, поэтому не могут принимать адекватные ситуации решения. Эксперт поделилась своими мыслями на этот счет с корреспондентом "Дни.ру".
"Для публичных людей это может быть как реакция защиты, то есть защитная реакция: меньше информации, меньше сплетен. А может быть и стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы. Гнев на весь окружающий мир, в том числе и на журналистов, которые так жаждут подробностей", – отметила Ольга Драгая.
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