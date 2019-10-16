Поставили крест: близкие Заворотнюк сделали решительный шаг

СМИ 15 октября сообщили о том, что аккаунт в соцсети "Инстаграм", посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк, ведут редакторы ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". И якобы в благодарность за информационную кампанию, нацеленную на борьбу со лживыми новостями, дочь актрисы согласилась принять участие в новом выпуске передачи.
Однако на указанной странице появилось опровержение: заголовки изданий, сообщающих о том, что аккаунт в поддержку Заворотнюк ведут редакторы Малахова, перечеркнуты красным крестом. По всей видимости, решительный шаг близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" говорит о том, что с помощниками скандально известного шоумена их ничего не связывает.
Недавно родные артистки прервали молчание и подтвердили, что она больна. "Правда в том, что есть заболевание и есть цель его победить", – отмечалось в сообщении. Также в окружении Анастасии Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"
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