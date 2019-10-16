Прогулявшую суд Бочкареву жестко раскритиковали

Оскандалившейся актрисе крепко досталось от скандального блогера Лены Миро. В своем микроблоге в "ЖЖ" она резко раскритиковала поведение звезды: светский обозреватель не понимает, почему Наталья Бочкарева осталась безнаказанной?

"Всенародно известная актриса Бочкарева, пойманная с наркотиками в трусах за рулем, не пришла на заседание суда по своему делу", – написала Миро. По ее словам, артистку ждали судья, обвинитель, следователь и журналисты.

Блогер напомнила, что бывший муж знаменитости Николай предположил, что "это все они и виноваты в произошедшем – напугали несчастную женщину своим вниманием". "Ну и, кроме того, Наталья намекает, что у нее от стресса половину рожи перекосило", – резко высказалась Миро.

Критикуя поведение Натальи Бочкаревой, блогер вскипела от возмущения. "Не обдолбанная курица за рулем была потенциальной угрозой обществу, а вы все – журналисты, судья, следователь, прокурор! Засудить хотите, добить! А Наташенька – белая и пушистая. Отрицала все до последнего, а сейчас сказалась больнушечкой", – залепила оплеуху звезде сериала "Счастливы вместе" Лена Миро.

Но больше всего блогера заинтересовал другой момент. "А что, можно не являться в суд, когда тебя туда вызвали по уголовному делу о наркоте? Так – можно?!", – возмутилась она. "И что, за неявкой ничего не последует? Разве не арест – та самая мера, которой подвергаются преступники, сбежавшие на гастроли, находясь под подпиской о невыезде?", – негодует Миро.

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