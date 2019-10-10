Травля Бочкаревой из-за наркотиков вызвала у близких оторопь

Фотограф считает артистку спокойным и адекватным человеком. По словам Рашкевич, звезда ни на секунду не вызывала подозрений в приеме запрещенных препаратов.
Она заверила, что единственная зависимость Натальи Бочкаревой – это курение. Однако и здесь она постаралась перейти на электронные сигареты. Рашкевич прокомментировала и видеоролик с задержанием звезды сериала "Счастливы вместе", который размещен в Сети.
"Там я увидела растерянную Наталью – такое поведение не характерно для нее. Посудите сами, если бы она была наркоманкой, то сориентировалась сразу, как себя вести. Она казалась напуганной", – цитирует фотографа "Московский комсомолец". Также она отметила, что близкие напрочь отказываются верить в наркозависимость актрисы. Скандальная история вызвала у них оторопь.
Кроме того, Рашкевич сообщила, что они общались с Натальей Бочкаревой. "Она сказала, чтобы мы не беспокоились, с ней все в порядке. Добавила, что все случившееся – поклеп", – поделилась приятельница актрисы. Звезда заверила, что вскоре проблема с ней каким-то образом утрясется.
Напомним, ранее стало известно, что с Натальей Бочкаревой разорвал контракт институт Жириновского, в котором артистка арендовала помещение для своей школы актерского мастерства. Учреждение не стало ждать итогов следствия и предпочло прекратить отношения с актрисой из-за ее испорченной репутации.
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