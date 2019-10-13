Бочкарева покидает Москву после скандала с наркотиками

Артистка больше не комментирует позорную историю в личном "Инстаграм". Наталья Бочкарева, судя по всему, старается забыть о произошедшем и жить дальше. Звезда покидает Москву и отправляется в длительные гастроли. Примечательно, что комментарии под своими публикациями в соцсети знаменитость предусмотрительно отключила.
"Всю неделю – ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", – написала звезда сериала "Счастливы вместе в микроблоге.
Напомним, неделю назад Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала. Ее, предположительно, поймали с запрещенными веществами в трусиках. Звезда ситкома своей вины не признает и даже записала видеообращение, в котором сообщила, что ее оболгали.
Знаменитость также просила поклонников подождать и не делать поспешных выводов. Наталья Бочкарева говорила, что вскоре ситуация разрешится.
Между тем семья и друзья артистки не могут поверить в случившееся. Близкие отмечают, что звезда сериала "Счастливы вместе" вела здоровый образ жизни и с запрещенными веществами связана не была.
Добавим, что после эпизода с наркотиками репутация Натальи Бочкаревой оказалась подмоченной. Институт Жириновского, где артистка арендовала помещение для своей школы актерского мастерства, разорвал контракт с Бочкаревой. Руководство заведения решило не ждать итогов расследования, которое продолжается до сих пор.
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