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Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
После череды новостей о страшных событиях в жизни Анастасии Заворотнюк, несколько недель будораживших общественность, близкие артистки прервали молчание и подтвердили, что она больна. Также родня опровергла некоторые сообщения о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 2360 раз

Откровенный пост появился на странице, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, в соцсети "Инстаграм". Предположительно, аккаунт ведет кто-то из ее близких. По всей видимости, противоречивые данные доконали родных артистки, и они решили расставить точки над i.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

В заявлении подтверждается, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" нездорова и лечится. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – отмечается в сообщении.

Также близкие Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились общественности как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"

В заключение автор призвал не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. "Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Это личное", – поясняется в посте.

Что касается пронырливых журналистов, в окружении актрисы убеждены: Бог их простит. "Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ", – пообещали близкие Анастасии Заворотнюк.

Автор: 15 октября 2019, 12:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость против
Ответить
Желатиновые слезы высохли.
Шрамы после липосакции зажили. В студию к малахову ждемс
Гость
Ответить
Здоровья Насте,а всем злопыхателям которые хоронили человека чуть ли не заживо каждый день прежде всего ума и здравого смысла а не жажды крови.
1

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