Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк

Откровенный пост появился на странице, посвященной поддержке Анастасии Заворотнюк, в соцсети "Инстаграм". Предположительно, аккаунт ведет кто-то из ее близких. По всей видимости, противоречивые данные доконали родных артистки, и они решили расставить точки над i.
В заявлении подтверждается, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" нездорова и лечится. "Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", – отмечается в сообщении.
Также близкие Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились общественности как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"
В заключение автор призвал не спекулировать на теме болезни Анастасии Заворотнюк. "Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Это личное", – поясняется в посте.
Что касается пронырливых журналистов, в окружении актрисы убеждены: Бог их простит. "Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ", – пообещали близкие Анастасии Заворотнюк.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?