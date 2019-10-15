Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк

Информация о состоянии здоровья "прекрасной няни" крайне скудная и противоречивая. Журналисты вынуждены додумывать и искать "экспертов", родные же предпочитают не распространяться о том, где сегодня Заворотнюк и как чувствует себя. На это у них есть весомые причины.

Во-первых, семья актрисы сегодня находится под огромным прессингом со стороны поклонников и журналистов. Очень тяжело морально каждый день читать новости или байки про здоровье твоего близкого человека, видеть, как друзья вдруг начинают давать интервью прессу и пиариться на твоем горе. Поэтому родные Заворотнюк предпочли уйти в тень от этой возни.

Но есть на то и еще одна причина – финансовая. Известный телевизионный продюсер, который не раз работал с Анастасией, на условиях анонимности предположил, что семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк по финансовым соображениям. "Во-первых, насколько я знаю, у мужа актрисы фигуриста Петра Чернышева подписан серьезный контракт на участие в грандиозном ледовом спектакле Татьяны Навки "Руслан и Людмила", который состоится в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября, – поведал продюсер. – И в случае нарушения контракта он должен будет выплатить миллионную неустойку. А болезнь жены не является форсмажорным обстоятельством".

"Во-вторых, у самой Заворотнюк, возможно, тоже могли были быть подписаны контракты на съемки в фильмах, репетиции спектаклей, ведение телевизионных программ и новогодних корпоративов, – предположил специалист. – И если объявить сейчас, что у актрисы, мол, последняя стадия рака, все договоры полетят в тартарары. Это никому не надо. Опять же, бизнес и сентиментальность не совместимы. Поэтому семья, как мне кажется, своим молчанием старается максимально потянуть время. Чтобы, как говорится, Анастасия или выздоровела и вернулась к работе, или..."