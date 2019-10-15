Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова

На днях Инстаграм восстановил страничку, созданную в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с опухолью головного мозга. Предполагалось, что аккаунт ведут близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако это не совсем так. Как утверждает телеграм-канал "НеМалахов", данную страничку ведут редакторы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Дальше – больше. Согласно данным источника, сейчас ведется подготовка к передаче, посвященной Анастасии Заворотнюк. Мало того, на шоу появится и Заворотнюк. Но не Анастасия, а ее старшая дочь Анна. Говорят, Андрей Малахов не заплатил родне популярной актрисы ни копейки. Якобы близкие артистки придут на передачу совершенно бесплатно в благодарность шоумену за информационную поддержку.
Ранее в аккаунте появилась исчерпывающая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, было подтверждено, что артистка действительно больна. Однако были опровергнуты некоторые данные, которые преподносились общественности как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"
Напомним, в конце августа появились первые тревожные звоночки о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Говорят, артистка борется с онкологическим заболеванием. Якобы неутешительный диагноз актрисе поставили вскоре после того, как у нее родилась дочь Мила.
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