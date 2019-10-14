Обнародовано трогательное послание детей к онкобольной Заворотнюк

Послание звезда сериала "Моя прекрасная няня", которая по некоторым данным лечится от опухоли мозга, получила от детей из Воронежа. Там Анастасия Заворотнюк работала ведущей детского фестиваля "Старая, старая сказка".
В письме ребята желают артистке скорейшего выздоровления, а также выражают надежду, что она сможет приехать к ним в следующем году. "Ваша незабываемая улыбка и сияющие глаза вдохновляли, указывали путь к мечте для самых маленьких воронежцев. Вы – живое воплощение сказочной принцессы, Золушки и Белль, на которых похожи не только внешне, но и силой характера, добротой и талантом. Пусть наша любовь теплым лучом поддержки коснется и обогреет сердце", – говорится в сообщении.
К посланию дети приложили яркие рисунки. Кто-то из ребятишек изобразил и саму Анастасию Заворотнюк в образе принцессы.
Отметим, что члены семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня" были очень растроганы. "Дети всегда дарили и продолжают дарить Насте огромное количество теплоты и добра, и сейчас такая поддержка просто бесценна. Спасибо вам огромное! Просто не передать словами, насколько это дорого и важно!" - отреагировали на письмо родственники Анастасии Заворотнюк.
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