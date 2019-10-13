"Подключаются нейрохирурги": состояние онкобольной Заворотнюк стремительно ухудшилось

На днях в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" впала в сопор – состояние, когда пациент не реагирует на окружающую обстановку, не может отвечать на вопросы и выполнять задания. При ухудшении самочувствия у пациента может развиться кома.
Врач-онколог Лариса Туркина отметила, что несмотря на такое тяжелое состояние Анастасия Заворотнюк по-прежнему все чувствует и слышит. В такой непростой момент ей крайне необходима поддержка родственников и близких друзей.
Специалист добавила, что сейчас с актрисой должны работать нейрохирурги. "Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше", – рассказала врач-онколог в интервью изданию "Звезда".
Недавно Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили важную дату. В субботу, 12 октября, исполнилось одиннадцать лет со дня их венчания. В официальном аккаунте звезды сериала "Моя прекрасная няня" появился пост, посвященный важному событию. Представители актрисы выразили надежду, что влюбленные смогут справиться со страшной бедой, которая настигла их.
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