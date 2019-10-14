Лучше не становится: новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Появились новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. В частности, выяснилось, почему выписали звезду сериала "Моя прекрасная няня".

В столичном Европейском медицинском центре Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, провела почти месяц. Однако оттуда ее выписали. Сенйчас стало известно, почему это случилось. Как утверждает телеграм-канал Mash, это случилось из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. Проще говоря, звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" лучше на становится. В итоге, на консилиуме было принято решение о ее выписке.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в некоем реабилитационном центре. Но состояние ее оставляет желать лучшего. Якобы у артистки практически атрофированы мышцы. А состояние сопора, о котором ранее сообщалось, будто бы стало критическим. Врачи всеми способами пытаются спасти актрису. Сотрудники больницы продолжают заниматься с актрисой (в зале эрготерапии и других) и делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому.

Отметим, что в близком окружении "прекрасной няни" опровергают информацию о сопоре. Да и вообще утверждают, будто канал "регулярно публикует отвратительную ложь". Такая публикация появилась на официальной страничке Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Интсаграм". На днях стало известно, что этот аккаунт начали вести ее близкие. Они же наконец впервые прокомментировали все события последних дней.

Правда, яснее от этого выступления не стало. Дело в том, что окружение ясно дало понять, что не намерено афишировать подробности происходящего с актрисой. "Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право", – заявлено в публикации.

Ждать комментариев конкретным СМИ явно не приходится. "Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", – сообщили в окружении Анастасии Заворотнюк.