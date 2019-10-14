Наталью Штурм обругали на роскошном курорте

В личном "Инстаграм" артистка рассказала, что отдыхает на испанском курорте в Валенсии. На днях с ней случился интересный эпизод на пляже.
Наталья Штурм не любит загорать, поэтому, искупавшись в море, сразу возвращается в номер. Но в этот раз, выйдя из воды, она заметила непрочитанное сообщение на экране мобильного.
Знаменитость пыталась прочитать текст послания, однако яркое солнце делало его неразличимым. Наталья Штурм решила спрятаться в тень.
"Взглядом поискала тень, смотрю недалеко от меня огромный зонт ☂️, отбрасывающий как надо👌Не вторгаясь в чужое пространство (было 16 часов и тень в двух метрах от владельца зонта). Не успела я присесть и достать телефон – из под зонта вскочил старичок-испанец (по виду сторонник военной диктатуры генерала Франко) и багровея от возмущения начал ругаться, что я села на его тень🙈👍Затем выдернул свой зонт вместе с винтом из песка и перенес его на пару метров, четко отмерив, чтобы я осталась без тени👌😜😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала артистка.
На этом, по словам певицы, испанец не остановился. Мужчина не поленился перенести ближе к себе два стульчика и все свои вещи.
Наталья Штурм отметила, что многие девушки мечтают о горячем испанце, однако в реальности мужчины в этой стране "дико жадные и эгоистичные". Про таких, как они, в России сочиняют анекдоты. "Россиянке, мечтающей об испанце, нужно поменять менталитет и делить с ним счет пополам даже выйдя за замуж и родив от него ребенка", – рассудила Наталья Штурм.
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