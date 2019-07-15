Ребенку известной певицы сломали руку в роддоме
Счастливая Наталья Штурм опубликовала в Instagram несколько фотографий внука. Даниэлю еще нет трех месяцев, однако он вовсю улыбается и пытается говорить отдельные слоги. Пока одни подписчики умилялись, другие журили певицу: мол, рано показывать малыша, ведь его могут сглазить.
Звезда с этим не согласна. По ее мнению, неприятности могут случиться с ребенком в любое время. В качестве примера Наталья привела свою историю: в столичном роддоме няня сломала руку ее сыну Арсению.
"Мы провели в роддоме еще три недели, пока повязка-жгут была наложена. Сколько слез было, разбирательств, а это были VIP-роды с высоким ценником..." – подчеркнула Штурм.
"Тогда, 15 лет назад, и Instagram не существовал, и ток-шоу были непопулярны. Никто ничего не знал. Никакие фотки ни до родов, ни после некуда было выставить!" – напомнила артистка.
В заключение Наталья Штурм призвала гнать прочь негативные мысли: "Первую фотосессию мы с мужем и ребенком сделали, когда ему был год. А кто-то выставляет даже "беременный" живот и благополучно рожает. Думайте о хорошем!"
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