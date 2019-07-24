Штурм после измены любовника проговорилась об изнасиловании

Певица Наталья Штурм меняет ухажеров как перчатки. Сейчас у артистки новые отношения, о них она иногда рассказывает в личном микроблоге.

Знаменитость старается не показывать лицо избранника и не называет его имени. Меж тем Наталья Штурм признается, что к ухажеру успела привязаться.

В разлуке артистка так сильно скучает по возлюбленному, что постоянно грезит о близости с ним. "Мужчины, у вас так бывает? Ждешь, ждешь, мечтаешь, а встретились и сил нет😭 Хотела изнасиловать сегодня (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – проговорилась Наталья Штурм в Instagram, а после с помощью хештегов дала понять, что перезанималась в спортивном зале, поэтому на интим энергии не осталось.

Отметим, что на днях певица рассказала об отношениях, которые закончились для нее очень болезненно. Наталья Штурм пожаловалась на то, что избранник изменял ей с молоденькой. Артистка не назвала имя экс-любовника, но отметила, что его знает вся страна. Звезда не стала мириться с предательством и дала ухажеру от ворот поворот.

"Таких, как я, у него не было вообще, а он просто взял и поменял меня на более молодой возраст. Мужчинам свойственно любить более молодых. Мне тоже нравятся молодые! Но это ничего не значит", – призналась Наталья Штурм.