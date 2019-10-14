"Ей больно": известный ведущий об умирающей Анастасии Заворотнюк

В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ выступил журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. Он прокомментировал истерию вокруг Анастасии Заворотнюк.

Для начала Отар Кушанашвили признался, что ему страшно видеть суету и истерию вокруг Анастасии Заворотнюк. По мнению шоумена, следует оставить звезду сериала "Моя прекрасная няня" в покое. "Лечение должно происходить без нашей болтовни", – подчеркнул Отар Кушанашвили.

Он рассказал, что каждый день читает заголовки новостей об Анастасии Заворотнюк и от их содержания впадает в шок. "Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", – попросил журналист.

Телеведущий признался, что мечтает о выздоровлении Анастасии. "Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимаем участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше", – призвал общественность Кушанашвили.

Кстати, о семье. Родственники все же выступили с заявлением об Анастасии Заворотнюк. Сообщение появилось на ее странице в социальной сети "Инстаграм". Близкие люди артистки недвусмысленно дали понять, что не будут распространяться о состоянии Анастасии Заворотнюк и общаться с настырными репортерами, которые не дают им прохода.