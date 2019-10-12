"Скажи людям правду": семью Заворотнюк обвинили в грязном пиаре на смертельной болезни

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Анастасия Заворотнюк сейчас находится в тяжелом состоянии. При этом семья актрисы продолжает хранить молчание. В связи с этим Лена Миро выступила с заявлением касательно сложившейся ситуации. 
прочитано 507 раз

Новость дополняется.

12 октября 2019, 11:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лена Миро - это помойка
1

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