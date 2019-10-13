"Очень ответственный шаг": Разин обратился к Заворотнюк в важный день

Музыкальный продюсер не смог остаться равнодушным к трагедии в семье Анастасии Заворотнюк. Новый пост, посвященный тяжелобольной артистке, Андрей Разин опубликовал в личном микроблоге.

На странице в "Инстаграм" продюсер группы "Ласковый май" разместил архивный кадр, сделанный во время венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. На снимке актриса и фигурист стоят в праздничных нарядах рядом со священником и держат в руках свечи.

В подписи к снимку Андрей Разин поздравил пару с важной датой. "Сегодня исполнилось ровно 11 лет с того дня, когда Анастасия и Петр обвенчались. Венчание – это очень ответственный шаг, символ единения и неразлучности перед Богом. И сегодня, в сложное время для их семьи, это единение важно, как никогда", – рассказал он своим подписчикам.

От всего коллектива "Ласковый май" и лично от себя продюсер пожелал здоровья звезде сериала "Моя прекрасная няня". Он также отметил "выдержку и мужество" ее супруга в такую трудную минуту. "Надеюсь, что все обойдется. Счастья вам и еще раз с такой прекрасной датой, 11-летием вашего венчания", – заключил Андрей Разин.

Напомним, фотографии венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева появились накануне, 12 октября, в официальном аккаунте артистки в "Инстаграм". Представители знаменитости выразили надежду, что супруги смогут справиться со всеми преградами. "Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", – подчеркнули они.