Сделано крайне важное заявление о Заворотнюк и ее муже

В официальном "Инстаграме" Заворотнюк появился позитивный снимок. Сегодня, 12 октября, у Анастасии и Петра особенная дата. Ровно 11 лет назад они обвенчались.
Судя по всему, дочь артистки разместила в мамином аккаунте снимок, где изображены молодые, красивые, счастливые молодожены. "В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!", – подписала фото Анна.
Скандальный блогер Лена Миро обратилась к семье Анастасии Заворотнюк. По ее мнению, если бы родные Анастасии не были заинтересованы в распространении слухов, то вели бы себя по-другому.
"А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт заголовки, поди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились!" – написала Миро.
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