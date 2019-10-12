Дочь объяснила молчание семьи умирающей от рака Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала одному из в "инстаграме", чего хочет семья актрисы. Девушка сообщила, что на первом месте – счастливая жизнь ее мамы, остальное уже не так важно.
"В первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, – написала Анна. По словам дочери Заворотнюк, ее семья не намерена "хайпить" на наболевшей теме. Ведь здоровье Анастасии – это не сенсация, которую можно продать журналистам.
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