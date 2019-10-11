Невестам Батрутдинова посоветовали вынуть импланты и сбрить усы

По словам Кравец, Батрутдинова привлекает натуральная красота. Юморист предпочитает девушек, которые не делали пластических операций.
"Потенциальные невесты, мотайте это себе на ус и вынимайте импланты. Хотя и ваш "ус" в данном случае может оказаться лишним", – отметила ведущая.
Марина добавила, что только внешними данными Тимура не привлечь. Претендентка на его сердце обязана быть умной и иметь чувство юмора. Пассия знаменитости должна понимать шутки юмориста и острить сама.
Между тем Ольге Бузовой, по мнению телеведущей, подойдет крепкий высокий мужчина – настоящая опора, стена, за которую певица могла бы спрятаться в тяжелый момент. "При этом "стена" должна уметь общаться, создавать настроение, веселить, находить нужные слова в стрессовых ситуациях, коих у Оли немало. И постоянный заработок будет хорошим плюсом претендента", – отметила Марина Кравец.
Добавим, что по условиям проекта, если Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова не смогут найти себе пару, они должны будут попробовать построить отношения друг с другом. К слову, юморист уверен, что сможет присмотреть себе кого-нибудь из участниц. Он считает, что Ольга Бузова подобрала ему замечательных претенденток, сообщает Vokrug.tv.
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