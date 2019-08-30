"Все только начинается": Бузова и Батрутдинов вместе вернулись с райского курорта

Актер и поющая телеведущая вместе снимались в новом шоу "План Б". По сценарию проекта Тимур Батрутдинов несколько недель подбирал для Ольги Бузовой жениха. Теледива, в свою очередь, помогала артисту найти невесту.
По задумке авторов шоу, если вдруг все соискатели окажутся отвергнуты обоими звездами, то Батрутдинов и Бузова обязаны сойтись. Ольга и Тимур должны попробовать построить отношения.
Финал шоу держится в строжайшем секрете. Между тем поклонники уверены, что знаменитости выбрали друг друга. Эти догадки подкрепляются разговорами о том, что артист и телеведущая прилетели вместе с острова Бали, где проходили съемки.
"Несколько недель пролетели, как один день! Мы закончили съемки, хотя мне кажется, что все только начинается. Бали, спасибо тебе за невероятные эмоции, солнечные дни и звездные ночи", – пишет Ольга Бузова в Instagram.
Отметим, что о симпатии знаменитостей друг к другу поговаривают уже давно. Какое-то время народная молва приписывала Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову тайный роман, однако слухи не нашли своего подтверждения.
В одном из интервью артист объяснил, почему он не встречается с телеведущей. По его словам, Ольга Бузова все еще не отпустила свои прошлые отношения, из-за этого она всех потенциальных женихов сравнивает с бывшим.
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