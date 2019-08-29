Бузову поставили в один ряд с потешающими народ кривляками

Поющая телеведущая научит россиян безопасному поведению на дорогах. Использовать Ольгу Бузову как пример для подражания предложили чиновники.

На заседании правительственной комиссии обсудили возможность привлечения знаменитости к пропаганде безопасного вождения. Instagram Ольги Бузовой, который насчитывает 16 миллионов подписчиков, рекомендовали использовать для воздействия на молодое поколение.

Естественно, работать микроблог поющей телеведущей на благо родины будет не бесплатно. Для покупки постов в соцсетях Ольги деньги будут выделять из бюджета.

Предложение чиновников не всем пришлось по душе. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал идею.

"Любопытные мысли блуждают в Правительстве России. То есть, по такой логике, любой человек, который нашел выход на миллионы людей, может получать финансирование из бюджета? Речь не только о Бузовой, речь о блогерах и инстаграмерах в целом. То есть, достаточно кривляться в роликах или на публику, выставлять "полуголые" фотографии или же ходить по Москве, пугая горожан. Или же горчицей вымазываться. Или в ванной из чипсов валяться. Или про блокаду неуместно шутить. И выставлять это в YouTube или Instagram. Это я перечисляю варианты того, как эти миллионники себе популярность зарабатывают и поддерживают. Но похоже, все это правительству не важно. Раньше серьезными делами доверяли заниматься авторитетным людям, а сегодня кривлякам, которые потешают Интернет. Да еще и платить им за это планируют. О времена, о нравы", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".