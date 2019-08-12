Ольга Бузова спровоцировала слухи о романе с резидентом Comedy Club

Певица и телеведущая позирует на фото с Тимуром Батрутдиновым, взяв его за руку. "Когда нет выхода только вход... Тимур, что мы делаем. #планБ" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бузова. Фанаты пришли в восторг и предположили, что звезды перешли на новый уровень отношений.
На самом деле певица и юморист отправились на съемки нового проекта для телеканала ТНТ под названием "План Б". Это романтическое реалити-шоу, где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг для друга вторые половинки. Известно, что на кастинге отберут восемь девушек и восемь парней, которые поборются за сердца звезд. Съемки намерены проводить на Бали, куда уже улетели Ольга и Тимур. Главная интрига заключается в том, что им придется вступить в брак друг с другом, если они так и не смогут найти свою любовь на проекте.
"Мы сами пока не понимаем, на что идем, но мы оба хотим любви и быть счастливыми", – призналась Ольга Бузова. Она также отметила, что для нее важно, чтобы будущий избранник знал все ее песни наизусть. Резидент Comedy Club выдвинул и свои условия: "А чтобы завоевать мое сердце, ты должна знать все мои миниатюры и скетчи в "ХБ".
Напомним, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов дружат на протяжении многих лет. За это время они не раз провоцировали слухи о романе. Однако звезды всегда утверждали, что между ними только приятельские отношения.
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